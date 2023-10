“Saúde que dá Prêmios” faz ganhadores no bairro São João

Moradores da Rua Bahia foram contemplados com uma televisão e dois celulares, com a campanha da Santa Casa em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, fez novos ganhadores neste mês. Três moradores da Rua Bahia, do bairro São João, doam para o Hospital na conta de água e, por conta deste gesto solidário, ganharam uma televisão e dois celulares.

Idna Bassini Cabral foi sorteada e levou uma televisão nova. “Eu agradeço a Santa Casa, a Saev e a TV Unifev. Eu colaboro há muitos anos, a minha filha Elaine me cadastrou com ela para contribuir com o Hospital. Meus filhos Márcia e Carlinhos também pagam. Quando a gente precisa, vai para a Santa Casa e achamos bom ajudar”, disse.

A família Cabral é realmente um exemplo de generosidade e amor ao próximo. Márcia Cristina Cabral Ramalho, filha da dona Idna e e vizinha, foi contemplada com um celular novo. “A Instituição é muito boa. Meus sogros, familiares já dependeram do Hospital. Meu filho, que é médico, fez Internato lá também. A gente fica feliz de colaborar”, afirmou.

Marcia pediu a adesão dos votuporanguenses. “’Quem puder, acho que deve ajudar. Vale à pena, a Santa Casa é tudo de bom”, complementou.

Nivaldo Braga, o outro vizinho de dona Idna, recebeu o outro celular. “Auxilio há mais de 20 anos, acho muito importante porque é um Hospital que vive socorrendo todo mundo”, disse.

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma importante fonte de recursos para o Hospital, único que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. Toda contribuição realizada por meio da conta de água e esgoto é direcionada para a Instituição, refletindo na manutenção da assistência de qualidade e humanizada. Os recursos são utilizados em benefício daqueles que mais precisam.

O morador ajuda a Santa Casa e ainda concorre a uma televisão nova mensalmente. Os vizinhos – que também participam da campanha – recebem um celular cada.

O sorteio é mensal e realizado com o apoio da TV Unifev, fundamental para a prestação de contas e transparência da iniciativa. “É uma maneira dos moradores investirem em serviços que beneficiarão muitas vezes sua família, amigos e conhecidos. Agradecemos a todos que participam e pedimos para quem puder, que salvem vidas”, finalizou Adriana Marques, do setor de Captação de Recursos da Santa Casa. Quer contribuir? Entre em contato com o Hospital no telefone (17) 3405-9133 e fale com a Captação.