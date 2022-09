“Saúde que dá Prêmios”: contemplados são do bairro Santa Luzia

Moradores da Rua Acre participantes da campanha ganharam uma televisão e dois celulares; renda é para a Santa Casa de Votuporanga.

A solidariedade e o apoio à Santa Casa de Votuporanga estão em toda parte na cidade. Prova disso, é a campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Instituição, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.

A iniciativa sorteia prêmios mensalmente para os moradores que contribuem com o Hospital, com doação na conta de água. O ganhador principal leva uma televisão e seus vizinhos, que também participam da ação, recebem um celular cada.

Neste mês, os contemplados são do bairro Santa Luzia. Vera Lúcia Gesuato Bonfim contribui com a Santa Casa faz três anos. Com sua adesão, ela levou uma TV. “Eu acho muito bom colaborar porque é o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) e sempre que precisei, eu e minha família fomos muito bem atendidos. Fiquei muito feliz com meu prêmio e que todos possam ajudar nossa Instituição”, afirmou.

Os vizinhos Maria Falchi Gomes e Olentino Delfino da Silva ganharam um celular cada. “Participo da ação faz 20 anos. Auxiliar a Santa Casa é importante, a gente precisa. Eu operei duas vezes lá e foi bom para mim. Agradeço o Hospital e a Saev que têm ajudado muito a minha família”, disse Olentino.

Por meio da campanha “Saúde que dá Prêmios”, a Instituição garante recursos financeiros, que são destinados para a manutenção dos serviços do SUS. A iniciativa teve início em 2002, com uma lei que autoriza a Saev Ambiental a receber doação espontânea para a Santa Casa, por meio da conta de água.

O morador ajuda a Santa Casa e ainda concorre a uma televisão nova mensalmente. Os vizinhos – que também participam da campanha – recebem um celular cada. O sorteio é mensal e realizado com o apoio da TV Unifev, fundamental para a prestação de contas e transparência da iniciativa. “Contamos com elevada sensibilidade da população e, com o resultado financeiro da ação, empregar em prol dos mesmos com melhor atendimento e humanização. A Santa Casa atende número expressivo de paciente do SUS, e estas verbas angariadas em leilões e promoções são voltadas para alas do Sistema Único de Saúde”, explicou o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi.