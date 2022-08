“Saúde que dá Prêmios”: contemplados são do bairro Cidade Nova

Moradores colaboram com a Santa Casa e receberam uma TV e celulares da campanha do Hospital, em parceria com a Saev Ambiental.

Os votuporanguenses são grandes parceiros da Santa Casa e auxiliam na missão diária de salvar vidas. Com a campanha “Saúde que dá Prêmios”, Hospital e a população se unem para juntos atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com qualidade e humanização.

A iniciativa é promovida pela Instituição, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. Com doação a partir de R$5 na conta de água, o morador contribui com a Santa Casa e ainda concorre a uma TV novinha todos os meses. Seus vizinhos – que também participam da ação – são contemplados com um celular cada.

Neste mês, o endereço sorteado foi a Avenida da Saudade, no bairro Cidade Nova. Manoel José Nato ganhou a televisão. Ele estava acompanhado da esposa Vilma. “Faz muito tempo que colaboramos com a Santa Casa. O Hospital merece por ser da nossa cidade e por nos atender tão bem”, contou Manoel.

Vilma, por sua vez, enalteceu os serviços. “Graças a Deus que temos a Instituição. É muito importante esse atendimento e ajudamos de coração”, complementou.

Os vizinhos Iris Rodrigues de Souza e Juliana Claudia Carreteiro Ribeiro de Souza ganharam um celular cada. “A assistência é ótima e a gente, sabendo de toda demanda, colabora com o Hospital”, afirmou Iris.

Juliana ressaltou que toda a família participa da campanha. “Eu, meu irmão e meu pai contribuímos com a ação há muito tempo. Eu acho válido, é uma Instituição que assiste Votuporanga e região. É uma campanha solidária e a gente ganha também, vale à pena aderir”, disse.

A campanha

Contribuir com a campanha “Saúde que dá Prêmios” é simples: o cadastro pode ser efetuado junto ao Telemarketing da Santa Casa (3405 9133, ramais 2378 e 2328) ou pelo 0800 770 19 50, na Saev Ambiental. Doando qualquer valor a partir de R$ 5 por mês, o morador já está automaticamente cadastrado para concorrer aos prêmios sorteados.

O provedor Dr. Roberto Biazi convidou a todos para colaborar. “Como instituição filantrópica, a Santa Casa de Votuporanga atende a mais de 70% de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que tem uma tabela de procedimentos defasada, que não cobre as despesas dos atendimentos. Todas as doações recebidas pelo Hospital são revertidas para suprir o déficit do SUS. Quem puder participar da ação, irá nos ajudar a salvar vidas”, finalizou.