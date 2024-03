“Saúde que dá Prêmios” contempla mais três ganhadores

Celina Maria Gonçalves da Silva vai usar seu prêmio no novo negócio da família.

Neste mês, a Santa Casa de Votuporanga anunciou mais três ganhadores do “Saúde que dá Prêmios”, campanha realizada em parceria com Saev Ambiental e TV Unifev. A ação incentiva a doação de valor pela conta de água para o Hospital – único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade – e ainda premia os participantes.

Quem leva para casa uma TV novinha esse mês é a Celina Maria Gonçalves da Silva, moradora da Rua Paraíba, do bairro Chácara Aviação. “É uma satisfação imensa colaborar com a Santa Casa! Sabemos que tem muita gente tanto de Votuporanga, como da região, que vem fazer tratamentos e sabemos que a maioria das pessoas não possui condições financeiras para isso. Então eu penso que todo mundo deveria ajudar um pouquinho”, disse.

Celina ainda conta que pretende usar seu prêmio no novo negócio da família. “Começamos uma espetaria, aqui na esquina da Rua Paraíba com a Avenida José Silva Melo, chamada ‘Mestre do Espeto’ e essa TV vai ser colocada lá para que nossos clientes possam se divertir”, complementou.

Seu vizinho, Eugênio Minorelli, contribui com o projeto desde o começo. Ele foi contemplado com um celular. “Sem atendimento médico não tem vida, sem remédio não há vida. Então uma coisa puxa outra, todos nós precisamos doar. Eu sei que dinheiro não cai do céu, mas quem pode tem que contribuir. É disso que eu sou a favor”, afirmou.

A terceira e última ganhadora é Shirlene Madalena Prado Coletto, que foi representada pela filha Juliana Coletto. Ao ganhar o celular, ela reforçou a importância do programa. “Eu acredito que é muito importante ajudarmos a Santa Casa. Ainda mais porque é um valor acessível, e que pode fazer a diferença na vida de quem precisa!”, falou.

Todo dinheiro arrecadado no “Saúde que dá Prêmios” é revertido na manutenção dos atendimentos do Hospital.

A campanha

A campanha “Saúde que dá Prêmios” é uma parceria da Santa Casa de Votuporanga com a Saev Ambiental e TV Unifev, que promove a doação de um valor pela conta de água do morador. Além de fazer o bem, ele concorre a uma televisão todo o mês e seus vizinhos (também doadores) a celulares.

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Dúvidas no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9133 – ramais 2378, 2327 e 2328.