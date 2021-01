“Saúde que dá Prêmio”: Santa Casa, Saev e Unifev entregam carro 

Ganhadores são da Rua dos Catequistas; Vilson Morelli e Sueli Bifaroni Morelli foram contemplados com um Fiat Mobi.

Iniciar o ano entregando um carro 0 km para os votuporanguenses! Assim é a campanha “Saúde que dá Prêmio” promovida pela Santa Casa, em parceria com a Saev Ambiental e Unifev. O Hospital retribui toda ajuda prestada pela população, contemplando quem participa da ação e que, com esse gesto, salva vidas.

A solidariedade é fundamental para a manutenção dos atendimentos da Instituição. E, por isso, é muito gratificante conhecer os moradores que colaboram com a Santa Casa e ainda agradece-los, distribuindo os prêmios.

O casal Vilson Morelli e Sueli Bifaroni Morelli é o grande contemplado de 2021. Eles foram sorteados ainda na terça-feira (5), pelo diretor de eventos do Hospital, Marcelo Madrid. Seus vizinhos Thiago Fernando de Lima e José Roberto Marchiori também ganharam um notebook cada.

A entrega dos prêmios aconteceu na quinta-feira (7), na fachada da Instituição, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras e álcool em gel.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu os parceiros. “Quero agradecer a Unifev, em nome do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos. Temos trabalhado juntos, fazendo com que esta relação entre as instituições seja sadia e produtiva. Ao Antônio Alberto Casali, desejo um bom mandato na Saev Ambiental e que nossa parceria cresça”, disse.

Luiz ressaltou a importância da “Saúde que dá Prêmio”. “Somente no ano passado, arrecadamos mais de R$ 500 mil. É fundamental que a população continue nos ajudando. Sua contribuição com o débito na conta de água está salvando vidas. Você colabora com o Hospital e concorre a notebooks, bicicletas e a um carro no fim de ano. Quero agradecer, em especial, os ganhadores que são meus amigos e aderiram à iniciativa há muito tempo. Obrigado Votuporanga por ser tão solidária”, frisou.

Celso Penha Vasconcelos, presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, ressaltou a parceria com a Santa Casa. “Temos muitos cursos que fazem estágio no Hospital, precisamos sempre do suporte da Instituição na formação dos nossos alunos”, disse.

Ele reforçou o pedido de adesão na campanha “Saúde que dá Prêmio”. “Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a população, que ajuda a Santa Casa. É importante que essas contribuições continuem, pois beneficiam diretamente os pacientes”, complementou.

Antônio Alberto Casali, superintendente da Saev Ambiental, citou os seus antecessores na autarquia. “Quero deixar o reconhecimento ao Waldecy Bortoloti, Oscar Guarizo, e todos aqueles que estiveram à frente da Saev desde o início do projeto em parceria com o Hospital há mais de 10 anos”, frisou.

Casali se colocou à disposição da Instituição. “Iremos incrementar ainda mais a campanha, os recursos que são encaminhados para a Santa Casa são muito bem empregados. Quero parabenizar os ganhadores e incentivar a população a aderir”, afirmou.

Ganhadores

José Roberto Marchiori, ganhador do notebook, falou de sua satisfação em colaborar. ‘Estamos salvando vidas. A Saev Ambiental possibilita a doação na conta de água. É um valor pequeno, mas que a somatória faz a diferença para o Hospital. Ajudo desde o começo a Santa Casa, já vi muitos amigos ganhando e agora que é minha vez só posso agradecer”, afirmou.

O outro ganhador do notebook não pode comparecer no momento, mas sua esposa Tatiane Regina Batista Silva recebeu o aparelho em seu estabelecimento comercial.

Vilson Morelli, que foi contemplado com um carro, também pediu a adesão de todos. “Só posso solicitar que, quem já contribui, que doe um pouco mais para auxiliar nosso Hospital”, frisou.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.