“Saúde que dá Prêmio”: ganhadores são da Rua Rio Grande

Moradores do bairro Jardim Santo Antônio contribuem com a Santa Casa e foram contemplados com notebook e bicicletas.

Mensalmente, a Santa Casa de Votuporanga tem a oportunidade de conhecer um pouco mais aqueles que tanto fazem pelo Hospital. Por meio da campanha “Saúde que dá Prêmio”, os moradores auxiliam a Instituição e concorrem a prêmios como notebooks e bicicletas e, no começo do ano, um carro 0km.

Em cada entrega, a oportunidade de agradecer e reconhecer quem ajuda na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Os grandes sortudos deste mês são da Rua Rio Grande, no Jardim Santo Antônio.

Marlene Alcântara e seu esposo Genibaldo são os ganhadores principais. Ela recebeu o notebook e falou da sua alegria em colaborar com a Instituição. “Faz muito tempo que contribuímos com o Hospital. Começamos com R$3 e depois para R$5”, contou.

A moradora destacou a importância de participar da campanha. “A gente nunca pensou em ser contemplado, sempre em ajudar a Instituição que necessita, principalmente na pandemia do Coronavírus. Se todo mundo colaborar com R$5, não aperta ninguém, mas o resultado é significativo”, complementou.

Auxiliar a Santa Casa faz parte da rotina de dona Clarice Barbosa de Moraes há mais de 10 anos, quando ela aderiu ao “Saúde que dá Prêmio”. Agora, Clarice ganhou uma bicicleta, que irá presentear sua bisneta Lauanda. “Fiquei muito feliz porque Lauanda vai usar para ir para a escola”, disse.

A aposentada falou de sua satisfação. “Eu fico muito agradecida. O pouco que posso, ajudo o Hospital porque sei da qualidade do atendimento”, afirmou.

Maria do Carmo Ferrari também foi contemplada com uma bicicleta. “Aderimos à campanha faz mais de 10 anos. É um valor pequeno, mas que fazemos de coração para ajudar de alguma forma quem tanto precisa”, disse.

Ela deixou um recado para a população. “Quem puder contribuir, será de grande valia. A Instituição atende a várias pessoas, abrange uma região grande e juntos podemos beneficiar muitos pacientes”, ressaltou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o quanto a campanha é necessária para Hospital. “’Saúde que dá Prêmio’ é uma das principais formas de a população votuporanguense contribuir para a manutenção dos nossos atendimentos, já que cerca de 70% deles são prestados aos pacientes do SUS. A renda arrecadada em 2020 foi essencial para as finanças da Instituição e, em nome da Diretoria, médicos, colaboradores e voluntários, agradeço a cada membro da comunidade que participou. Saibam que a contribuição de vocês está ajudando a salvar vidas”, frisou.

Como participar?

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. O ganhador principal ganha um notebook e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com bicicletas. Já no início do ano, os prêmios são um carro zero km e notebooks. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa por meio das captadoras. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.