“Saúde que dá Prêmio”: Ganhadores são da Rua Minas Gerais

Moradores do Patrimônio Novo foram contemplados com notebook e duas bicicletas; provedor agradece a contribuição.

A enfermeira Aparecida de Jesus Rodrigues tem uma relação muito forte com a Santa Casa de Votuporanga. Foram 48 anos de dedicação na Instituição e de muito amor pela profissão e pelos pacientes.

Com toda essa trajetória, Aparecida sabe bem dos desafios do Hospital. Por isso, ela ajuda na campanha “Saúde que dá Prêmio”, que tem a renda revertida para a manutenção dos atendimentos.

E quem faz o bem, colhe os frutos. Ela foi sorteada e ganhou um notebook. “Eu estive todos estes anos na Instituição e sei muito bem do quanto precisa de ajuda das pessoas. Já vivenciei a necessidade e hoje faço questão de colaborar, seja na conta de água, na campanha da Nota Fiscal Paulista e em todos eventos que realizam”, afirmou a moradora da Rua Minas Gerais, no bairro Patrimônio Novo.

Os vizinhos Uelinton Garcia Peres e Otávio Falchi, que também colaboram com a iniciativa, ganharam uma bicicleta cada.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância de colaborar com a Instituição. “A campanha “Saúde que dá Prêmio” é muito importante para o Hospital. Os recursos são exclusivos para os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), somos a única Instituição da cidade que atende o SUS”, destacou.

Ele falou da satisfação na entrega mensal dos prêmios. “É uma alegria para nós e, quando envolve colaboradores, a felicidade é ainda maior. Aparecida foi uma enfermeira muito dedicada e merece o notebook. Uelinton é presidente do Sindicato Rural e está sempre nos apoiando nas causas. Também parabenizo o Otávio por nos ajudar a salvar vidas”, complementou.

Sobre a campanha

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, contempla os moradores que contribuem com a Instituição, sorteando um notebook e entregando bicicletas para os vizinhos.

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos. Para participar é necessário ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o valor que deseja doar. A contribuição é a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.