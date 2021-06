“Saúde que dá Prêmio” contempla Patrimônio Velho 

Três moradores da Rua Ceará foram ganhadores e levaram notebook e duas bicicletas da campanha da Santa Casa, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, demonstra toda a solidariedade e gratidão da população com o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Os moradores destinam valores mensais para a Instituição, a partir de R$5, e ainda concorrem à notebook. E como uma verdadeira corrente do bem, os vizinhos que participam da iniciativa recebem bicicleta.

Nesta semana, os ganhadores foram da Rua Ceará, no bairro Patrimônio Velho. Antonio Takeshi Kashima foi o grande contemplado com o notebook. “Faz 10 anos que colaboramos e foi uma surpresa. Eu nem lembrava mais do prêmio”, contou Ana Margarete Massita.

Ana ressaltou a importância de ajudar a Santa Casa. “É um hospital que assiste toda a região. Todos nós iremos precisar um dia da Instituição e a nossa Santa Casa é muito linda. Em todas as cidades que visitamos, ela é a mais conservada, diferenciada”, complementou.

A vizinha da esquerda, Rosely Aparecida Calian, foi contemplada com uma bicicleta. Ela estava acompanhada do neto Julio Cesar, de oito anos. “Com certeza, essa bike é minha”, afirmou o menino.

Rosely participa da campanha desde o início. “Eu colaboro porque o Hospital é muito importante para Votuporanga e região. Já fomos muito bem atendidos na Instituição. Os profissionais são 10”, contou.

Irma Maria Siqueira Costa também ajuda com “Saúde que dá Prêmio” e recebeu uma bicicleta. “Faz tempo que aderi a ação, porque precisa muito. Quem puder, pode contribuir financeiramente”, falou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “Agradeço a todos que participam da campanha, que sabem o quanto é importante esse gesto de amor. Nossa luta para conseguir arrecadações em prol ao Hospital é constante e o apoio dos votuporanguenses é fundamental para continuarmos fazendo um trabalho com qualidade. Parabéns aos premiados!”

Ele ressaltou a importância da campanha. “Esse auxílio beneficia pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), subsidiando nossos atendimentos com humanização”, frisou.

Mais do que colaborar com o Hospital, o participante concorre à prêmios: um notebook e bicicletas todos os meses, com chances de ganhar um carro zero quilômetro no início do ano. “É a nossa maneira de reconhecer aqueles que tanto fazem por nossa Instituição. A cada entrega, ficamos muito gratos por ver tantas pessoas solidárias e dispostas a fazer o bem”, disse o provedor.

Faça sua adesão!

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e doar o valor que desejar, a partir de R$ 5. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.