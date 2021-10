SAÚDE CAP – Prêmio de  meio milhão sai para Votuporanga

O Saúde Cap (títulos de capitalização) – Empresa que trabalha com filantropia premiável, com recursos voltados para o Hospital do Amor de Barretos, em sua premiação deste domingo (24), contemplou uma moradora de Votuporanga com a quantia de R$500 mil reais.

Ela, que é moradora do Bairro Cecap II, teve seu bilhete premiado por meio do número 358.224 no 4º prêmio do sorteio.

O Saúde Cap você contribui para o desenvolvimento e custeio do HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS – FUNDAÇÃO PIO XII, por meio da cessão do direito de resgate do títulos, gerando recursos para atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional. Conheça mais sobre o trabalho e os projetos do HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS – FUNDAÇÃO PIO XII no site: https://www.hcancerbarretos.com.br/