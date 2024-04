Saúde Bucal: Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção

Equipes de odontologia de Consultórios Municipais visitam unidades escolares e Centro Dia do Idoso.

A boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde do organismo como um todo, além de exercer papel fundamental na fala, mastigação e respiração. Tendo em vista essa importância, a Secretária da Saúde da Prefeitura de Votuporanga atua com um cronograma repleto de atividades preventivas que visam o bem-estar de crianças, adultos e idosos durante todo o ano.

A equipe de odontologia do Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, que fica no Paineiras, realizou uma ação de escovação com as crianças do CEMEI “Luiza Giacomini”, localizado no bairro Monte Verde. A iniciativa faz parte do cronograma do Programa Saúde na Escola (PSE) e integra os trabalhos de promoção e prevenção da saúde no ambiente escolar, passando por todas as unidades durante o ano.

O trabalho também foi realizado no CEMEI “Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”, no bairro Residencial Jardim do Prado, pela equipe de odontologia do Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, que fica no Colinas.

“Incentivar hábitos saudáveis de higiene bucal ainda na infância é importantíssimo para evitar problemas bucais como cáries, inflamações gengivais, entre outros problemas que colocam em xeque a saúde,” comenta a coordenadora de Saúde Bucal, Thaísa Fernandes de Oliveira.

Busca Ativa

Ainda falando em cuidados com a saúde da boca, independente da faixa etária, a equipe de odontologia do Colinas fez uma busca ativa de pacientes que necessitam de cuidados bucais no Centro dia Idoso (CDI) “José Jacob Lopes”. Na ocasião, foram realizadas consultas preventivas e encaminhamento de pacientes para tratamento, quando necessário.

Interessados em atendimentos odontológicos podem procurar pela unidade de saúde mais próxima de sua casa. Para mais informações o telefone da Secretaria da Saúde é o (17) 3405-9787.