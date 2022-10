São Paulo volta aos treinos após derrota; André Anderson se aproxima de retorno 

Elenco tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, um dia após retornar da Argentina, onde foi derrotado na final da Copa Sul-Americana.

O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (3.out), dois dias após a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle por 2 a 0.

A delegação tricolor retornou da Argentina na madrugada de domingo e os jogadores tiveram o restante do dia livre.

Nesta segunda, os atletas que atuaram por mais tempo em Córdoba fizeram exercícios leves no campo do CT da Barra Funda. Os demais participaram de uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido e, depois, de cruzamento e finalizações.

O meia André Anderson, que está fora do time desde julho por causa de dores no púbis, participou normalmente do treino e está mais perto de voltar a ser relacionado.

O volante Gabriel Neves, que tem uma lesão no joelho direito, e Arboleda, que fez cirurgia no tornozelo, correram no gramado. Além deles, Nikão, Caio e Moreira ainda fazem tratamento para contusões.

Os jogadores voltam aos treinos na manhã desta terça. A equipe se prepara para enfrentar o América-MG, na quinta, em Belo Horizonte/MG, pelo Campeonato Brasileiro.