São Paulo volta a sonhar com dinheiro de Antony após atacante ficar fora de jogo do Ajax 

Dirigentes acompanham situação do jogador e creem que holandeses não resistirão às próximas propostas do Manchester United.

O São Paulo voltou a sonhar com a possibilidade de ganhar dinheiro com a venda do atacante Antony, hoje no Ajax, da Holanda, ainda nesta temporada.

Antes pessimista após as várias negativas do clube holandês às propostas do Manchester United, da Inglaterra, a percepção mudou no Morumbi após o fim de semana, quando Antony ficou fora dos relacionados contra o Sparta Roterdã, pelo campeonato local.

Segundo o técnico do Ajax, Alfred Schreuder, o brasileiro foi desfalque por que “não se sentia 100%”.

“Antony não está no time. Eu falei com ele, e ele me disse que não se sentia 100% pronto para jogar. Eu só quero jogadores na equipe que estiverem 100% focados no Ajax. O mais importante é que tive boa conversa com ele e fui muito claro”, disse Schreuder, à ESPN.

Os ingleses já fizeram várias ofertas pelo atacante, que vinha sendo convocado por Tite para a Seleção, a última delas de 80 milhões de euros (cerca de R$ 416 milhões).

O São Paulo tem monitorado a situação e acredita que a atitude de Antony é uma demonstração de que ele pretende ser negociado, mas que essas conversas devem se estender até o fim da janela inglesa, no dia 1º de setembro.

Esse cabo de guerra entre Manchester United e Ajax favorece o São Paulo, que tem direito a 20% do lucro dos holandeses numa eventual venda de Antony – há dois anos, o clube de Amsterdã pagou 16 milhões de euros aos brasileiros.

Há a expectativa de que os ingleses aumentem a proposta para mais de 90 milhões de euros (quase R$ 458 milhões), se aproximando dos 100 milhões que seriam o desejo do Ajax.

Nesse cenário, o São Paulo poderia embolsar cerca de 15 milhões de euros (R$ 76 milhões), o que significaria a maior receita com direitos de atletas na temporada – Gabriel Sara foi vendido por algo próximo a R$ 60 milhões para o Norwich.

Receber esse dinheiro dependeria ainda da forma do acordo entre os clubes europeus, se o pagamento seria feito à vista, por exemplo, mas o São Paulo já faz planos para quitar dívidas antigas com o elenco, ainda de acordos feitos no início da pandemia, caso o negócio seja confirmado.