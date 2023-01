São Paulo vive expectativa por estreia de estrangeiros recomendados por Ceni 

Alan Franco apareceu no BID e está liberado para estrear, Méndez ainda não foi inscrito.

A partida contra a Ferroviária, nesta quinta-feira (19.jan), às 19h30, pode marcar a estreia dos dois reforços estrangeiros pedidos por Rogério Ceni no São Paulo. Elogiados pelo treinador, os gringos Alan Franco e Seba Méndez ainda aguardam a primeira oportunidade.

Ambos participaram de treinamento coletivo na última terça-feira, mas Alan Franco é quem está mais próximo de estrear. O zagueiro argentino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e teve a inscrição confirmada pelo clube no Paulistão.

Seba Méndez, porém, ainda aguarda o fim dos registros de documentação para estar à disposição.

Tanto Méndez quanto Alan Franco foram citados nominalmente por Rogério Ceni antes da partida contra o Ituano.

“Alguns jogadores foram contratações que pedimos em conjunto, outros são apostas da direção. O Méndez e o Alan Franco são casos”, afirmou o treinador são-paulino.

“Joguei em 2020 contra o Alan Franco, quando estava no Fortaleza, agora depende de uma readaptação. No Orlando City, nós já observávamos o Méndez. Alguns foram oportunidades que não estavam no nosso radar por serem bons negócios”, disse.

Os dois atletas agora correm para se aproximar do nível físico do restante do elenco, que começou a pré-temporada ainda no mês de dezembro.

Entre os dois estrangeiros, Méndez é quem deve ter uma adaptação mais rápida, já que se encontrava em ritmo de jogo no mês de dezembro por defender a seleção equatoriana na Copa do Mundo.

Alan Franco, por outro lado, não entra em campo desde outubro, quando o Atlanta United se despediu da disputa da MLS. O argentino, além de atuar no coletivo de terça-feira, participou do jogo-treino contra o EC São Bernardo na quarta-feira e deve aparecer pelo menos como opção no banco de reservas diante da Ferroviária.

