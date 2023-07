São Paulo vende atacante Newerton para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia 

Jogador de 18 anos chamava a atenção na base e nunca fez um jogo pelos profissionais do Tricolor.

O São Paulo vendeu o atacante Newerton, do time sub-20, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os clubes entraram em acordo na noite desta quarta-feira, e o jogador de 18 anos já viaja para o país europeu para realizar os exames e assinar o contrato válido por cinco anos.

A transferência foi fechada por cerca de 3,6 milhões de euros (R$ 19,4 milhões na cotação atual). Newerton era uma aposta do São Paulo pela habilidade e velocidade pelas pontas do campo. O garoto, porém, não chegou a atuar pelo profissional. Neste ano, ele fez 19 partidas e marcou quatro gols pelo sub-20.

Natural de Pernambuco, Newerton chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no sub-15 do Sport. No ano passado ele viveu seu melhor momento pelo Tricolor, quando marcou 18 gols em 28 jogos pelo sub-17.

Mesmo sem atuar pelos profissionais, o garoto passou a chamar a atenção de outras equipes pelas atuações na base.

A oferta do Shakhtar agradou a diretoria são-paulina, que enxergou uma possibilidade de faturar um dinheiro que não estava planejado e ainda conseguir segurar nomes como os de Pablo Maia e Beraldo nesta janela de transferência.

*Com informações do ge