São Paulo vence no sufoco, avança às quartas de final e rebaixa o Ituano 

Tricolor estava sendo eliminado até os acréscimos, quando teve pênalti a favor, convertido por Lucas, e garantiu a classificação.

O São Paulo está nas quartas de final do Paulistão. E o Ituano foi rebaixado à Série A depois de 22 temporadas na elite. Mas esse cenário não foi simples de ser construído na tarde deste domingo. A vitória do Tricolor por 3 a 2, no Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª rodada da fase de grupos, foi recheada de emoção. O São Paulo esteve em vantagem duas vezes, mas cedeu a igualdade, uma delas aos 43 do segundo tempo, e estava sendo eliminado (porque Novorizontino e São Bernardo venceram na rodada) na primeira fase. Só que um pênalti convertido por Lucas nos acréscimos garantiu o Tricolor no mata-mata e ainda vivo na busca pelo título.

Próximo compromisso

Com 22 pontos, o São Paulo termina na liderança do Grupo D e vai enfrentar o Novorizontino, no Morumbi, às 18h, no próximo domingo.