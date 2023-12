São Paulo vê fim de ciclo próximo e estuda negociar Gabriel Neves 

Volante uruguaio tem contrato até o fim de 2025 e pode deixar o clube no início do próximo ano.

O volante Gabriel Neves pode deixar o São Paulo no início da próxima temporada. O uruguaio possui contrato até 31 de dezembro de 2025. Porém, a diretoria enxerga a proximidade do fim de ciclo do meio-campista. Assim, o clube estuda negociar Gabriel Neves, caso chegue uma proposta minimamente atraente. Um empréstimo do atleta de 26 anos não é descartado.

Há uma análise de que Gabriel Neves caiu de rendimento técnico nesta temporada, perdendo terreno na disputa por posição. A atuação do camisa 20 na goleada sofrida para o Palmeiras é um exemplo.

O uruguaio ainda ocupa uma vaga de estrangeiro que poderia ser preenchida por outros nomes da posição, como o argentino Emiliano Martínez, do América-MG.

O Tricolor teve a primeira proposta rejeitada, mas segue interessado no meio-campista do Coelho. Outros nomes também são analisados no mercado para a posição, o que limita o futuro de Gabi Neves no Morumbi.

Até pessoas ligadas ao jogador admitem que uma boa proposta pode antecipar o fim da passagem do uruguaio no Morumbi.

Gabriel Neves termina a temporada em baixa com o técnico Dorival Júnior, depois de viver bons momentos com a camisa do São Paulo.

Importante nos dois jogos contra o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, Gabi Neves caiu de rendimento de lá para cá e perdeu espaço até entre os relacionados.

Depois da expulsão no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, em 22 de novembro, o uruguaio ficou no banco de reservas contra Bahia e sequer foi convocado para os jogos contra Atlético-MG e Flamengo, que encerraram o ano.

O São Paulo não informou qualquer problema físico do uruguaio, que pode ter encerrado a trajetória no clube justamente com um cartão vermelho. Porém, com um sentimento diferente daquele visto no último lance da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, quando também foi expulso.

*Com informações do ge