São Paulo vai conversar com Atlético de Madrid para definir futuro de Marcos Paulo 

Atacante de 22 anos estava fora dos planos, mas pode ficar para se recuperar de lesão no CT da Barra Funda.

O São Paulo vai voltar a dialogar com o Atlético de Madrid sobre o futuro do atacante Marcos Paulo, que está emprestado ao Tricolor até o fim da temporada.

As conversas serão retomadas por causa do problema físico do jogador de 22 anos, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será ausência no restante da temporada.

Na conversa, há dois assuntos principais: o processo de recuperação, como o local onde será realizada a cirurgia e a fisioterapia, e a possibilidade da extensão do empréstimo para até o fim da recuperação.

Marcos Paulo estava fora dos planos do São Paulo para a temporada e dificilmente continuaria no clube para 2024. Entretanto, a lesão pode resultar na ampliação automática do contrato.

Há uma regulamentação na Fifa de que atletas emprestados devem permanecer no clube durante todo o processo de reabilitação, porém a situação pode mudar a depender do acordo.

Marcos Paulo chegou em 2023 por empréstimo, não embalou com a camisa do clube e ainda se envolveu em um caso polêmico com Rogério Ceni, antigo treinador tricolor.

Em um treino de março, Ceni e Marcos Paulo se envolveram em uma ríspida discussão na qual atletas questionaram a postura do treinador. As reclamações chegaram até à diretoria.

Ceni deixou o São Paulo um mês depois, e Marcos Paulo passou a viver o melhor momento com a camisa do Tricolor no início da trajetória de Dorival Júnior.

O atacante embalou gols e chegou a ganhar um lugar no time titular. Todavia, o desempenho caiu, e Marcos Paulo voltou a perder espaço. Até a continuidade no clube por um novo empréstimo foi colocada em dúvida, antes da grave lesão ocorrida nesta semana.

Em 2023 foram 29 jogos e quatro gols, o último ainda em maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, pela Copa do Brasil.

*Com informações do ge