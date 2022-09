São Paulo treina e embarca para a final da Sul-Americana 

Elenco voltou a trabalhar após folga e já mira a decisão contra o Independiente del Valle.

Depois de um dia de folga, o São Paulo se reapresentou na terça-feira (27.set) e abriu a preparação para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, sábado, às 17h, em Córdoba, na Argentina.

No trabalho no CT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni e comissão técnica contaram com uma novidade: o meia André Anderson realizou parte da atividade com o elenco.

Já Nikão fez apenas exercícios em campo com a preparação física, enquanto Arboleda permaneceu com os fisioterapeutas e correu no gramado do centro de treinamento.

Por outro lado, Gabriel Neves, Moreira e Caio realizaram toda a sessão de treinamentos no Reffis, também com os fisioterapeutas.

No campo com os atletas que atuaram pouco com o Avaí no domingo, Ceni promoveu atividades táticas em um espaço reduzido, trabalhando movimentação, cruzamentos, finalizações e trocas de passes.

Os titulares da goleada de domingo, porém, fizeram trabalhos mais leves e reforçaram o grupo nesta quarta, no último treinamento na capital paulista antes do embarque para Córdoba.

O São Paulo deixou o CT às 12h45 rumo à cidade argentina. A chegada ao palco da final da Sul-Americana está prevista para o início da noite desta quarta.

O clube receberá em Córdoba o reforço do zagueiro Nahuel Ferraresi, que atuou em amistoso da Venezuela na terça-feira, em Viena, e viaja direto para a Argentina.