São Paulo tenta a contratação de Giuliano Galoppo, do Banfield 

Meia argentino de 23 anos entra na mira do Tricolor, que prepara proposta.

O São Paulo abriu conversas pela contratação de Giuliano Galoppo, do Banfield, da Argentina. O Tricolor prepara uma proposta para enviar ao meia argentino de 23 anos.

A possível contratação do jogador suprirá uma das necessidades de Rogério Ceni, que está prestes a perder Gabriel Sara para o Norwich, da Inglaterra. O meia viajou na quarta-feira para fazer exames no novo clube.

Giuliano Galoppo é considerado um jovem promissor da Argentina. Em 2022, ele já marcou oito gols em 27 jogos. No ano passado, foram 13 gols em 48 jogos.

Até o momento o São Paulo só contratou Marcos Guilherme nesta janela de transferência. O clube segue na busca por um zagueiro e um centroavante para reforçar o elenco de Rogério Ceni.

Patryck renova com o São Paulo e vira opção

O lateral-esquerdo Patryck renovou seu contrato por mais cinco anos com o São Paulo e terá uma nova oportunidade de se consolidar nos profissionais com o “estágio” que terá sob comando de Rogério Ceni. Seu antigo contrato era válido até maio de 2023.

Com a lesão de Reinaldo, que deve retornar em um mês, Patryck treinará na Barra Funda e ficará à disposição da equipe principal para eventuais necessidades e, quem sabe, acirrar a disputa com o companheiro Welington.

Mesmo com apenas 19 anos, Patryck tem experiência nos profissionais do São Paulo. Isso porque o garoto foi relacionado para diversas partidas, inclusive de Libertadores, em 2020, sob o comando de Fernando Diniz, quando ainda tinha 17 anos.

Sob o comando de Hernán Crespo, o lateral-esquerdo foi convocado uma única vez, e agora terá sua primeira experiência com Rogério Ceni. Patryck é uma das principais promessas de sua geração e já considerado um jogador do time principal.

Um exemplo foi seu novo contrato, renovado pela diretoria da equipe profissional e com uma valorização de um atleta da Barra Funda.

A aposta em Patryck tem um motivo. Desde os 16 anos, o lateral-esquerdo é convocado com frequência para as seleções de base do Brasil. Em 2019, foi campeão mundial com a Seleção sub-17, fazendo um gol nas quartas de final. Ele era o mais jovem do elenco.

Naquele mesmo ano foi campeão do Sul-Americano sub-17 e ficou marcado por ter anotado um gol olímpico. Em 2022, conquistou o título do Torneio Internacional sub-20, no Espírito Santo. Ele tem quase 30 convocações pelas seleções de base.

Agora com Reinaldo fora por lesão e podendo deixar o São Paulo ao fim da temporada, quando seu contrato termina, Patryck tem a chance de mostrar para Rogério Ceni que é capaz de brigar por uma vaga no elenco principal.