São Paulo tem dúvidas diante do Ceará 

Pelo Brasileirão Série A 2022, neste sábado (28.mai), teremos o encontro entre São Paulo x Ceará válido pela oitava rodada da competição. O confronto em destaque que está marcado para iniciar às 19h terá como palco o estádio do Morumbi, na capital paulista.

Sempre lembrando que o Brasileirão é composto por 20 clubes participantes e que ao longo de 38 rodadas duelam em jogos de ida e volta, com o time que somar o maior número de pontos sendo declarado o grande campeão; os quatro primeiros garantem vagas diretas a Libertadores, já os quatro últimos serão rebaixados a Série B.

Na terceira posição da tabela, com 12 pontos conquistados em sete jogos já disputados, o time comandado por Rogério Ceni terá alguns problemas pontuais para este confronto, onde não poderá contar com Colorado e Gabriel Sara, que estão lesionados, já Alisson está fora por conta do terceiro cartão amarelo. Assim, ainda sem saber se poderá contar com o meia-atacante Nikão, que sentiu dores na panturrilha.

Já a equipe do Vozão que ocupa atualmente a lanterna na tabela de classificação, com cinco pontos somados até aqui, não terá ausências por lesão, apenas Richard, que fora expulso no último jogo pela Série A e não encara o São Paulo.