São Paulo tem dois dias de folga, e Ceni deve poupar jogadores mais desgastados 

Após a goleada contra a Inter de Limeira, na última quarta-feira, o elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga antes de começar a preparação para o próximo jogo do Campeonato Paulista. O Tricolor só volta a campo na terça-feira, dia 21 de fevereiro, contra o São Bento, fora de casa.

O grupo comandado por Rogério Ceni retorna aos treinos no CT da Barra Funda neste sábado. O descanso é benéfico para a equipe, que tem sofrido com o alto número de desfalques em razão de lesões neste começo de temporada – no último jogo, 12 atletas não estiveram disponíveis.

Na última partida, Ceni começou a dar amostras que fará rodízio nessa reta final da fase de grupos do Paulistão. Ele fez as cinco substituições, aproveitando atletas que tiveram poucos minutos em campo, como Talles Costa.

Por essa razão, inclusive, o técnico deve poupar os jogadores que sofreram mais desgaste nas últimas partidas. São eles: os zagueiros Beraldo e Alan Franco; o volante Méndez e os meias Rodrigo Nestor e Wellington Rato.

Dessa forma, é possível que a zaga Tricolor contra o São Bento tenha a presença de Belém e, até mesmo, Pablo Maia, que atuou de forma improvisada no setor no jogo passado.

Já no meio de campo, com o descanso de Méndez e Rodrigo Nestor, a tendência é que Luan tenha uma chance no time titular. Gabriel Neves deve completar a posição.

Wellington Rato, jogador utilizado por Rogério Ceni em todos os jogos neste começo de temporada, deve ser substituído pelo jovem Pedrinho. O garoto entrou na vaga de Rato durante a goleada contra a Inter de Limeira e, com bom desempenho, contribuiu com um dos gols da vitória do São Paulo.

A opção de poupar jogadores passa, também, pelo momento do Tricolor no Campeonato Paulista. O time é o segundo colocado na classificação geral da competição e lidera o Grupo B com 17 pontos.

