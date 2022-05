São Paulo tem até meio time de desfalques contra o Avaí 

Ceni terá que mudar a equipe devido a lesões, suspensões e convocação.

São Paulo e Ceará fizeram bom jogo e empataram por 2 a 2 na noite de sábado (28.mai), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que o Tricolor fechasse o dia na liderança da competição. Calleri e Rodrigo Nestor marcaram para os donos da casa; Cleber e Mendoza fizeram para os visitantes, que seguem na zona de rebaixamento.

Apesar da semana cheia para treinos, o São Paulo terá problemas para enfrentar o Avaí, no próximo sábado (4.jun), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. Rogério Ceni pode ter até meio time de desfalques.

Gabriel Sara, Nikão e Andrés Colorado estão no departamento médico. Os dois últimos ainda têm a perspectiva de retornar aos treinos durante essa semana. Eles estavam ganhando espaço no time até se lesionarem.

As outras baixas são de jogadores suspensos (Igor Gomes e Rafinha) e de Arboleda, convocado pela seleção do Equador. Os três são considerados titulares da equipe.

Para o lugar de Rafinha o substituto natural é Igor Vinicius, que tem entrado na maioria dos jogos. Moreira, em fase final de recuperação de Covid, corre por fora.

Já para as vagas de Igor Gomes e Arboleda existem algumas opções que Ceni terá a semana inteira para trabalhar.

Nos últimos jogos, o treinador tem apostado no sistema com três zagueiros. No último sábado, diante do Ceará, jogaram Arboleda, Léo e Diego Costa. Com a ausência do equatoriano, o sistema pode voltar a ser com duas linhas de quatro.

Léo é quem desponta como favorito a atuar ao lado de Diego Costa caso retorne a formação com dois zagueiros. Miranda, Luizão e Beraldo são outras opções.

Para o lugar de Igor Gomes, Ceni tem mais opções. André Anderson pode fazer a função do companheiro. No último sábado, ele atuou ao lado de Igor Gomes e teve atuação apagada. Outro forte candidato é Patrick. O meia tem sido bastante utilizado por Ceni e foi elogiado pelo treinador em entrevistas recentes.

Rigoni também pode ser uma opção, mas ele não tem entrado bem nas partidas e se vê cada vez mais sem espaço na equipe.

*Com informações do ge