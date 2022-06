São Paulo sofre mais gols no segundo tempo no Brasileirão 

Dados mostram que equipe se tornou mais frágil nos 45 minutos finais dos jogos pela Série A.

Não é uma impressão, torcedor tricolor. O São Paulo tem sofrido mais gols no segundo tempo dos jogos neste Campeonato Brasileiro, que acabam gerando tropeços da equipe de Rogério Ceni. O time volta a campo na noite desta quinta-feira, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela décima rodada.

Porém, antes disso, vale salientar que dos 11 gols cedidos pelo São Paulo nos nove primeiros jogos, seis ocorreram nos 45 minutos finais de partida (54,5%), enquanto cinco na parte inicial de jogo (45,5%). Os dados são de Guilherme Marçal, do Espião Estatístico.

A porcentagem se inverte na comparação com toda a temporada de 2022. Dos 33 gols sofridos no total, 15 ocorreram na parte final de jogo (45,5%), enquanto 18 (54,5%) no primeiro tempo.

Os gols sofridos no segundo tempo dos jogos do Brasileirão cresceram nas últimas rodadas, período no qual o Tricolor venceu apenas um jogo e empatou outros quatro.

“É um bloqueio que nós temos na hora de matar o jogo, de definir a partida. Nos últimos jogos, nós não estamos conseguindo”, admitiu o técnico Rogério Ceni, depois do empate com o Avaí.

Diante de Fortaleza, Corinthians, Ceará e Avaí, a defesa são-paulina acabou vazada na parte final do jogo. Os quatro duelos terminaram empatados, com o time de Rogério Ceni cedendo a igualdade após abrir o placar.

A exceção do período foi contra o Cuiabá, quando o gol sofrido ocorreu no primeiro tempo, e o São Paulo conseguiu conquistar a vitória no estádio do Morumbi.

Os tropeços afastaram o Tricolor da briga pela primeira colocação. Até a publicação desta matéria o São Paulo somava 14 pontos, e fora do G-4.

Próximo compromisso

O São Paulo volta a campo no domingo (12), às 16h, contra o América-MG, em casa.

*Com informações do ge