São Paulo se reapresenta após reestreia de Dorival Júnior e mira decisão com o Ituano 

Titulares fizeram trabalho regenerativo, enquanto o treinador comandava um trabalho técnico e tático com a presença de atletas do sub-20.

O São Paulo se reapresentou neste domingo, um dia depois da vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileirão, e iniciou a curta preparação para o compromisso decisivo contra o Ituano, nesta terça-feira, às 21h30, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Dorival Júnior comandou um treino técnico e outro tático, de 11 contra 11, com os jogadores que atuaram menos ou ficaram fora do confronto do fim de semana no Morumbi.

Os titulares permaneceram na parte interna do CT da Barra Funda e realizaram um trabalho regenerativo, com mobilidade, manipulação, laserterapia, botas de compressão, hidroterapia e crioterapia.

Em campo, o trabalho tático contou com a presença de atletas do sub-20 e o técnico Belletti, comandante do time de base são-paulino.

Na parte técnica deste domingo, os jogadores foram divididos em grupos e praticaram posse e recuperação de bola ao mesmo tempo.

O elenco do São Paulo retorna aos treinos na manhã desta segunda-feira, quando Dorival Júnior terá os titulares à disposição para encerrar a preparação para o confronto diante do Ituano.

Depois do 0 a 0 na ida, no Morumbi, o Tricolor precisa vencer a partida em Itu para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

