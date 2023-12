São Paulo se aproxima de acordo milionário de venda de naming rights do Morumbi 

Clube negocia com a Mondelēz, fabricante de chocolates, para renomear estádio como “Morumbis” por três anos; contrato renderá de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões por ano.

O São Paulo está próximo de fechar um contrato de venda de naming rights do estádio do Morumbi pelo período de três anos. O acordo está em fase de troca de minutas de contrato e deve ser oficializado nos próximos dias.

A negociação acontece com a Mondelēz, empresa do ramo alimentício que tem como uma de suas marcas o chocolate Bis. Por isso, o Morumbi passará a ser chamado de “Morumbis”. A expectativa é de que o novo nome já seja utilizado no Campeonato Paulista.

A empresa pagará ao São Paulo um valor entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões anualmente. A média anual supera o que pagam Allianz e Hypera Pharma nas arenas de Palmeiras e Corinthians. Os contratos dos rivais, porém, são mais longos e giram em torno de R$ 300 milhões cada um, por um período de 20 anos.

O acordo é previsto, inicialmente, por três anos – período que coincide com o novo mandato do presidente Julio Casares, reeleito em dezembro. O São Paulo deve faturar até R$ 90 milhões no período.

O acordo com a Mondelēz prevê diversas ativações dentro e fora do Morumbi. Procurado pela imprensa, o São Paulo não quis se manifestar sobre a negociação.

