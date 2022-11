São Paulo retoma obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público

A regra é válida para quem utilizar o transporte público a partir do sábado (26); o governo recomenda que todos os municípios do estado adotem a medida.

O governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital decidiram retomar o uso de máscara obrigatório no transporte público, a partir do sábado (26.nov). A decisão foi tomada após recomendação Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra o avanço dos casos de Covid-19.

O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado e reitera a importância de que a população tenha seu ciclo vacinal completo.

Nos últimos 14 dias, o número de internações por Covid-19 em leitos de enfermaria e de UTI cresceu 156% e 97,5%, respectivamente, no estado.

Em nota, o Conselho recomenda aumentar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes e reforçar a necessidade das doses de reforço para adultos; disponibilizar tratamentos com antivirais para pessoas com casos leves ou moderados; e reiterar a necessidade do uso de máscaras em situações de maior risco de transmissão (como no transporte público) e para as pessoas que estão no grupo de risco.

A Prefeitura de Votuporanga, até o momento, não anunciou nenhuma nova medida no enfrentamento à Covid-19.