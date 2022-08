São Paulo repete campanha de 2021 e tenta reação no Brasileiro 

Classificado na Sul-Americana, Tricolor muda foco e tenta acabar com má fase na competição nacional; ano passado, time somou mesmos 26 pontos após 21 rodadas e ficou perto do Z-4.

Após a classificação nos pênaltis para a semifinal da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, diante do Ceará, o São Paulo volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro em busca de uma trégua na má fase na competição.

No próximo domingo (14.ago), às 16h, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Morumbi, com a mesma pontuação conquistada nas primeiras 21 rodadas do Brasileirão do ano passado, sob o comando de Hernán Crespo.

Na edição de 2021, o São Paulo entrou na 22ª rodada com 26 pontos, mesmo número da atual temporada. Até a colocação na tabela é idêntica: 11ª posição.

A diferença fica por conta do número de vitórias, empates, derrotas e os gols marcados e sofridos. Compare abaixo:

2022 – cinco vitórias, 11 empates e cinco derrotas. São 28 gols marcados e 27 sofridos.

2021 – seis vitórias, 8 empates e sete derrotas. Foram 18 gols marcados e 23 sofridos

A pontuação baixa no ano passado nesta altura do Campeonato Brasileiro era preocupante e fez o treinador Hernán Crespo ser demitido cinco rodadas depois pelo acúmulo de tropeços e a proximidade da zona de rebaixamento.

Rogério Ceni tem frisado nas entrevistas coletivas que não quer repetir o mesmo drama de 2021, e por conta disso precisa montar times competitivos mesmo com os jogadores cansados devido ao excesso de partidas.

“Hoje estamos em uma situação de meio de tabela já ficando apertado. Temos um jogo em casa e não temos o tempo de recuperação igual ao do Bragantino, mas vamos fazer um time competitivo para enfrentá-los”, afirmou Ceni na última quarta-feira.

O treinador poderá ter o reforço do atacante Nahuel Bustos, que foi apresentado na semana passada e tem treinado desde então com os demais companheiros. Ele pode fazer sua estreia pelo Tricolor.

A baixa, porém, fica por conta de Pablo Maia, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O São Paulo já não vence há seis partidas pelo Brasileirão. São quatro empates e duas derrotas. A última vitória da equipe no torneio aconteceu no dia 3 de julho, contra o Atlético-GO, fora de casa.

*Com informações do ge