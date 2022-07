São Paulo renova com goleiro Thiago Couto 

Jogador de 23 anos é reserva de Jandrei e está com a delegação no Chile para jogo da Sul-Americana.

O goleiro Thiago Couto renovou contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. O atleta é reserva de Jandrei e tinha vínculo até esta quinta-feira (29.jun). Ele assinou o documento na última quarta.

Thiago Couto está no Chile, com a delegação tricolor, para o jogo desta quinta, contra a Universidad Católica, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O jogador foi promovido ao posto de segundo goleiro do time com a saída de Tiago Volpi, que se transferiu para o Toluca, do México, em maio.

A renovação do goleiro de 23 anos, porém, ainda não é suficiente para o São Paulo descartar a contratação de um novo atleta para a posição na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 18 de julho.

A pouca experiência do reserva, que tem só três jogos no time profissional, preocupa a comissão técnica e a diretoria.

Ele atuou pela primeira vez contra o Botafogo-SP, no Paulista, e depois contra Jorge Wilstermann e Ayacucho, pela Sul-Americana, partidas em que o técnico Rogério Ceni escalou maioria de reservas.

Próximo compromisso

O Tricolor visita o Atlético-GO no domingo (3.jul), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, pela 15ª rodada do Brasileirão.