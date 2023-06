São Paulo registra terremoto com magnitude 4

Tremor foi sentido na região do Vale do Ribeira, com epicentro em Itariri.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que agora pouco houve um registro de tremor de terra de magnitude 4 na região do Vale do Ribeira, na cidade de Itariri. Além disso, algumas cidades do litoral também sentiram o tremor de terra.

Segundo a autoridade, o tremor foi registrado às 8h22 e se alguma edificação sofreu algum abalo, ou dano, que acionem os bombeiros ou a própria Defesa Civil por telefone para que os especialistas avaliem a situação.

A Defesa Civil do Estado, na data de hoje (16,jun), às 8 e 22, recebeu uma informação de um abalo sísmico na região do Vale do Ribeira, especialmente com mais intensidade na região ali de Miracatu. Porém, várias cidades sentiram, sim, esse abalo sísmico. Estamos em contato com o centro de Sismologia da USP para mais informações e nossas equipes estão todas a campo, a Defesa Civil Estadual, as defesas civis municipais e o corpo de bombeiros também prontidão para qualquer chamado, mas é importante esclarecer que Abalo sísmico na escala de [magnitude] 3.5. a 5.4 não costumam causar danos estruturais. Porém é importante que a população em qualquer sinal de alteração estrutural, seja na sua residência, seja no seu local de trabalho entre em contato com o telefone 193 ou com o telefone 199, da Defesa Civil, para que a gente possa mandar um técnico mandar os nossos especialistas para que possam fazer uma avaliação mais detida e ver esse local está em segurança, declara a Defesa Civil de São Paulo.

No primeiro registro, o Google registrou em seu sistema de alerta do Android os tremores com magnitude 4.7 nas proximidades da cidade de Miracatu.

No Centro de Sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, os equipamentos registraram magnitude 4, com o epicentro em Itariri e em Iguape, há 30 km de Miracatu, também no interior paulista.

