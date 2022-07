São Paulo recebe propostas, e Gabriel Sara se aproxima da Inglaterra 

Mesmo em fase final de recuperação de cirurgia, jogador de 23 anos tem ofertas de Norwich e West Bromwich na casa dos R$ 68 milhões; Tricolor e jogador demonstram interesse em negócio.

O São Paulo recebeu duas propostas de equipes inglesas que podem chegar até 10,6 milhões de libras (R$ 68 milhões na atual cotação) pelo meio-campista Gabriel Sara. O Norwich e o West Bromwich, ambos da segunda divisão, são os interessados.

O Norwich é apontado como o favorito nessa disputa. Segundo pessoas com conhecimento da negociação, ela “caminha rápido”. Há a expectativa de que a transferência se concretize nos próximos dias, com otimismo por parte do lado do jogador. Não está definido se Sara deixaria o São Paulo agora ou na janela de meio de temporada na Inglaterra (janeiro).

Em fase final de recuperação de uma cirurgia, no tornozelo direito Sara tem a expectativa de retornar às atividades no mês de agosto. O meia não atua desde abril.

Em grave crise financeira, o São Paulo tem admitido nos últimos meses que vai negociar jogadores na próxima janela. Em maio, o técnico Rogério Ceni chegou a pedir publicamente que o clube não negociasse jogadores por menos de 10 milhões de euros.

As propostas pelo jogador que estão sendo analisadas incluem bônus a partir de metas de performance. São essas variáveis que podem levar o São Paulo a arrecadar até R$ 68 milhões de acordo com essas ofertas.

Gabriel Sara, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao elenco profissional em 2019. Ele viveu o melhor momento no ano passado, quando fez 47 jogos e marcou dez gols. Em 2022, são 15 partidas e um gol.

Próximo compromisso

O elenco Tricolor segue na preparação para o jogo desta quinta-feira, às 21h30, contra a Universidad Católica, pela Sul-Americana.