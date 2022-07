São Paulo precisará de aproveitamento de líder em returno para tentar vaga no G-4 

Tricolor termina a primeira metade do Brasileiro na 10ª posição, longe dos primeiros colocados; vaga na Libertadores é prioridade de Rogério Ceni.

O São Paulo precisará de um desempenho semelhante ao do Palmeiras, líder do Brasileiro, no segundo turno, para disputar um lugar entre os quatro primeiros colocados, posição que garantiria ao time uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

A classificação para o principal torneio continental é a missão de Rogério Ceni na temporada. Ele elegeu o Brasileiro como o melhor caminho para isso – uma competição mais longa e previsível –, mas o time continua vivo nas disputas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que também dão vaga para a Libertadores – mas apenas aos campeões.

O empate em casa por 3 a 3 com o Goiás, sábado, pela 19ª rodada, manteve o São Paulo longe desse objetivo ao fim do primeiro turno. Com 26 pontos, a equipe é a 10ª colocada – o Atlético-MG, quarto colocado, está com 32 pontos.

Nos últimos cinco anos, a pontuação média do quarto colocado foi de 63 pontos – só no ano passado o quarto colocado terminou com menos de 60 pontos, o Fortaleza, que fez 58. Nesse período, a pontuação mais alta foi a de São Paulo (2020) e Grêmio (2018), 66 pontos.

Para chegar aos 63 pontos, o São Paulo terá que marcar 37 nas 19 rodadas que restam – o Palmeiras hoje lidera o Brasileiro com 39 pontos.

O Brasileiro ainda distribui outras duas vagas para as fases iniciais da Libertadores, para o quinto e o sexto colocados. Nesse caso, a média de pontos do sexto nos últimos cinco anos foi de 32 pontos na segunda metade do Brasileirão.

Mesmo para tentar se colocar nessa briga, o São Paulo terá que melhorar consideravelmente seu desempenho. O time precisaria conquistar 56% dos pontos no segundo turno – terminou o primeiro com 45,6% de aproveitamento.

A equipe de Rogério Ceni chegou a disputar a liderança nas primeiras rodadas do Brasileiro, mas depois caiu de produção no torneio. O time tem sofrido com desfalques por lesão e suspensões.

Nas 19 primeiras rodadas, o São Paulo empatou 11 vezes e venceu apenas cinco partidas – mesmo número de vitórias do Cuiabá, que está brigando pra não cair. O que pode ajudar o São Paulo nesse objetivo é o desempenho de seus rivais em outros torneios.

No ano passado, como o Atlético-MG foi campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras venceu a Libertadores, duas vagas foram “abertas” no Brasileiro – já que esses dois times terminaram o torneio na parte de cima, como campeão e terceiro colocado, respectivamente.

Assim, Corinthians e Bragantino, quinto e sexto, foram para a fase de grupos da Libertadores, enquanto Fluminense e América-MG, sétimo e oitavo, disputaram as fases iniciais da competição internacional.

A distância para o G-4, neste momento, porém, já fez o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, admitir a possibilidade de poupar jogadores no Brasileiro para focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, torneios em que o time está nas quartas de final.

Nesta quinta, o São Paulo joga no Morumbi contra o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil – o duelo de volta está marcado para 18 de agosto. No domingo, fora de casa, enfrenta o Athletico-PR pela 20ª rodada do Brasileiro.

Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo terá como rival o Ceará nas quartas de final. Os jogos estão agendados para os dias 3 e 10 de agosto, primeiro no Morumbi, depois em Fortaleza.

*Com informações do ge