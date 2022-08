São Paulo pode contar com Gabriel Neves contra o Atlético-GO 

Volante treina normalmente com o restante do grupo e deve ser relacionado para o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, quinta, no Serra Dourada.

O volante Gabriel Neves deve voltar ao time do São Paulo no jogo contra o Atlético-GO, pela semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, em Goiânia/GO.

O jogador participou normalmente do treino desta terça-feira. A tendência é de que seja relacionado para o confronto de ida no Serra Dourada.

Gabriel teve uma lesão no tornozelo e foi desfalque contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e o Fortaleza, no Brasileiro.

Já Miranda, que também sofreu uma lesão no tornozelo, fez atividades supervisionado por fisioterapeutas – é improvável que tenha condições de atuar.

Sem Miranda, Ferraresi deve ser mantido na zaga ao lado de Léo e Diego Costa. O venezuelano foi inscrito na Sul-Americana, assim como o atacante argentino Bustos, e poderá ir a campo em Goiânia.

Nesta terça, após folga na segunda, o elenco fez trabalho técnico de posse de bola, movimentação, troca de passes e marcação.

Depois, o técnico Rogério Ceni comandou um coletivo para ajustes táticos – mas sem os jogadores que atuaram na maior parte do jogo contra o Fortaleza.

Uma escalação provável para o jogo de quinta tem Jandrei, Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O São Paulo realiza mais treino na manhã de quarta e, à tarde, viaja para Goiânia.