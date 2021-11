São Paulo participa de lançamento do Consórcio Brasil Verde na COP26 

Iniciativa é do grupo “Governadores pelo Clima”, criado para enfrentar emergências climáticas no Brasil.

O Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, representou o Governo do Estado no lançamento do Consórcio Brasil Verde nesta quinta-feira (4), durante a COP26. O objetivo do grupo é fortalecer a governança socioambiental e climática do país, além de buscar financiamentos internacionais.

O consórcio é uma iniciativa da coalizão “Governadores pelo Clima” que representa 22 Estados para promover ações de regeneração ambiental, redução das emissões de carbono e desenvolvimento de cadeias econômicas alternativas às populações mais vulneráveis do Brasil.

Penido destacou a importância da junção dos Governos Estaduais para avançar na resolução dos problemas ambientais. “São Paulo já está com o plano de ação climática publicado. Com isso, vamos avançar discutindo com a sociedade e buscando um objetivo comum, que é a neutralidade do efeito estufa.”

O evento ocorreu no Pavilhão F, Meeting Room, no Scottish Events Campus, e contou com a presença de Governadores e Secretários de Estado. A COP26 acontece em Glasgow, na Escócia, até 12 de novembro.