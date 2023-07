São Paulo mira bilheteria recorde contra o Palmeiras para abater dívida com atletas 

Tricolor planeja usar renda de partida da Copa do Brasil em “pacote” para pagar direitos de imagem atrasados de jogadores; veja quais outros jogos estão nessa conta.

O São Paulo recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, no Morumbi, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e mira um recorde de bilheteria para poder abater pelo menos uma parte da dívida que mantém com jogadores do elenco.

O clube planeja usar a renda dessa partida, e de outras duas já realizadas (contra o Palmeiras, no Brasileiro, e contra o Tolima, pela Copa Sul-Americana), para pagar direitos de imagem atrasados de atletas.

Recentemente, o São Paulo chegou a três meses de atraso nesse pagamento, uma situação que se tornou corriqueira na temporada. Segundo dirigentes, foi feito um acordo com os atletas, que aceitaram as condições do clube.

Para isso, a diretoria aumentou o valor dos ingressos para essa partida, que tem uma demanda maior justamente por ser um jogo de mata-mata contra um dos maiores rivais.

Os bilhetes mais baratos custam R$ 50 (mais do que os R$ 30 geralmente cobrados no setor), enquanto os mais caros são vendidos por R$ 600 – o Camarote dos Ídolos, que custou R$ 250 contra o Fluminense, sábado.

A última parcial divulgada pelo clube é de que 42 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Palmeiras, ainda longe do melhor público do ano, 57 mil pessoas contra o Vasco, no Brasileiro.

A melhor renda, até agora, foi justamente contra o Palmeiras, três semanas atrás, no Brasileiro, quando o clube arrecadou R$ 3,392 milhões brutos – R$ 2,6 milhões líquidos. Essa partida recebeu 56.871 torcedores e também faz parte do “pacote” de pagamento dos jogadores.

A outra, contra o Tolima, gerou uma renda líquida de R$ 1,5 milhão.

*Com informações do ge