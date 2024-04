São Paulo libera, e Nikão será emprestado ao Athletico até dezembro 

Meio-campista deve chegar a Curitiba neste fim de semana.

O São Paulo liberou, e o meio-campista Nikão será emprestado ao Athletico até o fim do ano, quando também acaba o contrato com o Tricolor.

O acerto foi feito com rapidez porque a janela de transferências no Brasil para jogadores que atuaram nos Estaduais fecha ainda nesta sexta-feira. Ele deve chegar a Curitiba no fim de semana.

Nikão foi um pedido de Cuca ao departamento de futebol do Athletico. Ele já havia entrado na mira do Furacão no início do ano, mas o técnico Thiago Carpini, demitido nesta quinta-feira, optou por utilizá-lo.

Sem jogar desde fevereiro, Nikão fez seis partidas no ano. Em março, teve uma tendinite de Aquiles bilateral e perdeu alguns jogos da equipe. Neste momento, porém, vinha treinando no CT.

Comprado em 2022 por cerca de R$ 10 milhões, quando assinou um contrato de três temporadas, Nikão ficou um ano no Morumbi, com 32 partidas, quatro gols e quatro assistências. No Cruzeiro, em 2023, fez 31 jogos, com quatro gols e três passes. Neste ano, foram seis jogos no time do Morumbis.

No Athletico, Nikão conquistou seis títulos, sendo o último a Copa Sul-Americana de 2021, com ele marcando o gol decisivo. Com a camisa do Furacão, o meia-atacante disputou 314 jogos, marcou 49 gols e deu 47 assistências (contando amistosos).

