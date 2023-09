São Paulo lança nova terceira camisa, inspirada na conquista do tri brasileiro com Muricy 

Modelo está sendo comercializado por 349,99 e homenageia funcionários do clube que continuam desde a conquista o Campeonato Brasileiro em 2006, 2007 e 2008.

A Adidas, fornecedora de material esportivo do São Paulo, lançou junto com o clube nesta quinta-feira a nova camisa do Tricolor para 2023 e 2024. O terceiro uniforme do clube é inspirado no tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008, conquistado com Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol.

A campanha também homenageia funcionários do clube que estão desde esses títulos no São Paulo. Uma das fotos de divulgação é com todos esses colaboradores na arquibancada do CT da Barra Funda, local de treinos e concentração do time profissional.

Ferraresi, Lucas Beraldo e Caio Paulista, além de Muricy Ramalho, foram os modelos para divulgação da nova terceira camisa, que já havia sido mostrada ao público na apresentação de Lucas Moura e James Rodríguez aos torcedores no Morumbi, antes de duelo com o Atlético-MG.

O novo uniforme é preto e conta com duas faixas verticais nas cores vermelho e branco. A camisa do Tricolor já está disponível no site da adidas Brasil por R$ 349,99, nos modelos masculino, feminino e infantil a R$299,99.

*Com informações do ge