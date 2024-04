São Paulo joga mal, sofre com lesões e perde na estreia da Libertadores 

Time perde Rafinha, Lucas e Wellington Rato machucados ainda no primeiro tempo e volta de Córdoba com derrota para o Talleres.

A volta ao São Paulo à Conmebol Libertadores foi com derrota. Num jogo em que perdeu três jogadores lesionados só no primeiro tempo, em Córdoba, a equipe de Thiago Carpini viu o Talleres abrir 2 a 0, conseguiu diminuir, pressionou, mas não chegou ao empate. Rafinha, Lucas e Rato se machucaram antes do intervalo – a última lesão levou Carpini a decidir jogar com 10 atletas para fazer a troca no intervalo, e foi nesse momento que o Talleres abriu o placar.

Como fica

Ao fim da primeira rodada, o São Paulo ocupa a lanterna do Grupo B da Libertadores. O Talleres, único a vencer, lidera com três pontos. Barcelona e Cobresal, que empataram na quarta, dividem a segunda posição.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o São Paulo joga em casa: recebe o Cobresal, quarta-feira, às 21h30, no Morumbis. O Talleres viaja ao Equador para enfrenta o Barcelona, no mesmo dia, às 23h.