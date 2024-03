São Paulo inicia semana com dois dias de folga e terá quatro treinos até o jogo com o Ituano 

São Paulo terá rodada decisiva pela classificação para as quartas no próximo domingo, em Itu.

Depois de empatar por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Morumbis, o São Paulo inicia a semana com dois dias de folga para todo o elenco. A reapresentação dos jogadores está marcada para quarta-feira, às 9h30, no CT da Barra Funda.

Até o jogo contra o Ituano, domingo, às 16h, no Novelli Júnior, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o São Paulo terá quatro dias de treinos. O período será utilizado para a recuperação de alguns jogadores, como Wellington Rato, que sofreu lesão muscular no último sábado.

Apesar de chegar à última rodada na liderança do Grupo D com 19 pontos, o Tricolor ainda não tem vaga assegurada nas quartas de final, já que pode ser ultrapassado por Novorizontino (vice-líder, com 19) e São Bernardo (terceiro colocado, com 18). O Novorizontino joga em casa contra a Portuguesa, enquanto o Bernô joga fora de casa, contra o Mirassol. Todas as partidas acontecerão às 16h.

Thiago Carpini abrirá a semana com um desfalque certo: Pablo Maia, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e será baixa. Bobadilla aparece como favorito para a vaga.

*Com informações do ge