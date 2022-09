São Paulo inicia preparação para final da Sul-Americana e pode ganhar dois reforços 

Time folgou nos últimos dois dias, depois de vencer o Ceará no domingo.

O São Paulo começou nesta quarta-feira (21.set) a preparação para a final da Copa Sul-Americana. O duelo contra o Independiente Del Valle está marcado para o próximo dia 1º, em Córdoba, na Argentina.

O elenco pode contar com dois reforços para a decisão: o volante Luan e o meia André Anderson.

Ambos se encontram em estágio avançado de recuperação e figuram como possíveis opções para o jogo de domingo, às 20h, no Morumbi, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Luan vem aprimorando a forma física e deve ganhar minutos nas próximas semanas.

Já André Anderson treinou normalmente no último sábado e será testado no decorrer da semana. Há confiança dentro do clube de que o meia pode reforçar o time a curto prazo.

O treino do São Paulo começou no fim da manhã desta quarta-feira, depois de Rogério Ceni e comissão técnica darem dois dias de folga aos atletas.

O São Paulo jogou domingo e venceu o Ceará por 2 a 0, no Castelão, em duelo pela 27ª rodada do Brasileirão.