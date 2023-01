São Paulo goleia o EC São Bernardo por 7 a 1 em último jogo-treino antes da estreia no Paulistão 

Arboleda, Calleri (duas vezes), Pedrinho, Luciano, Rodrigo Nestor e Juan anotaram os gols.

O São Paulo goleou o EC São Bernardo por 7 a 1 na manhã desta quarta-feira (11.jan), em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda. Foi o último teste do time antes da estreia no Paulistão, domingo, às 18h30, contra o Ituano, no Morumbi.

Foi a segunda vitória da equipe na preparação para a temporada. No último sábado, o Tricolor venceu o Guarani por 1 a 0, gol do argentino Galoppo.

No teste final antes do estadual, Ceni testou novas peças e deu espaço aos contratados para 2023. Pedrinho, que tem se destacado, aproveitou novamente a chance e balançou as redes. A escalação usada, no entanto, não foi divulgada.

O treinador deve levar a campo uma equipe com três atacantes, com dois pontas velozes para reforçar o sistema ofensivo. A comissão técnica ainda possui dois treinamentos antes de definir os primeiros 11 da temporada.