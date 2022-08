São Paulo foca na preparação para pegar o Flamengo 

Tricolor teve todos os possíveis titulares à disposição na reapresentação. Duelo ocorre nesta quarta.

O São Paulo se reapresentou na segunda-feira (22.ago), e iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, nesta quarta, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Os possíveis titulares do confronto participaram da atividade normalmente, já que a maioria deles foi poupado do confronto do último domingo, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos: uma parte fez um trabalho de ajustes táticos, enquanto a outra realizou uma atividade técnica. Logo depois houve um treino coletivo de 11 contra 11, utilizando quase toda a extensão de um dos gramados do CT da Barra Funda.

A principal baixa do São Paulo para esse jogo será Miranda. O zagueiro foi expulso na partida das quartas de final, contra o América-MG, e desfalca a equipe.

Com isso, o técnico Rogério Ceni pode mudar o sistema defensivo. O mais utilizado na temporada foi com três zagueiros, mas a ausência do veterano pode fazer o treinador voltar a um esquema com linha de quatro. Caso contrário, Luizão é o favorito a assumir a vaga.

Desta maneira, um provável São Paulo tem: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri.

Os reforços recentes Felipe Alves, Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme não estão inscritos na Copa do Brasil. André Anderson, Arboleda e Caio seguem em recuperação no Reffis.