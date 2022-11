São Paulo faz reta final contra times com quem teve série de empates 

Em busca de vaga na Libertadores, equipe precisará melhorar aproveitamento em comparação com o primeiro turno.

O São Paulo fará quatro jogos até o fim do Brasileiro para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Os rivais serão Atlético-MG, já nesta terça (1º.nov), depois Fluminense, Internacional e Goiás. No primeiro turno, a equipe de Rogério Ceni conquistou só quatro pontos nessa sequência.

Foram quatro empates seguidos – dos 14 que o São Paulo tem no torneio, o segundo time que mais empatou, atrás do Ceará (16).

Com 50 pontos conquistados até agora, o São Paulo é o oitavo colocado no torneio, com um ponto a menos do que o Atlético-MG (7º) e o Athletico (6º).

Os títulos do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores confirmaram que os oito primeiros do Brasileirão terão vagas na Libertadores de 2023. Os seis melhores vão direto para a fase de grupos, o sétimo e oitavo colocados jogam as primeiras fases, eliminatórias.

No primeiro turno, o São Paulo viajou a Belo Horizonte com muitos desfalques para enfrentar o Atlético-MG – cinco por suspensão – e conseguiu segurar um empate sem gols jogando bem.

Em seguida, recebeu o Fluminense no Morumbi, saiu atrás, virou a partida no primeiro tempo, mas permitiu a igualdade no segundo tempo. Nesse jogo, Jandrei e Léo se machucaram ainda no primeiro tempo.

Contra o Inter, no Beira-Rio, e em casa contra o Goiás, dois empates com muitos gols: 3 a 3 em ambos.

Se repetir o aproveitamento de 33% nessa reta final, os 54 pontos podem ser insuficientes para o São Paulo se classificar para a Libertadores.

Há pelo menos mais três times fora do G-8 de olho nessas vagas. O Fortaleza, nono, tem 48 pontos; o Botafogo, com 47, é o décimo; e o América-MG, com 46, está em 11º.

*Com informações do ge