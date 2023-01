São Paulo evita pressão antes de primeiro clássico no ano 

Ainda com frustrações de 2022 frescas na memória, torcida tricolor vaiou equipe em empate com o Ituano na estreia do Paulistão.

É só o segundo jogo do São Paulo na temporada, mas o técnico Rogério Ceni colocará em campo um time que terá a missão de baixar a pressão no clube às vésperas do primeiro clássico do ano.

O duelo em questão é contra a Ferroviária, ainda nesta quinta-feira, em Araraquara, três dias antes do confronto com o Palmeiras, atual campeão brasileiro, no Allianz Parque.

Após uma grande reformulação no elenco, com 12 saídas e seis reforços – mais o atacante David, o São Paulo estreou no Paulista domingo e deixou o Morumbi sob vaias da torcida, que encheu o estádio com 45 mil pessoas.

O 0 a 0 em casa contra a equipe do interior fez com que a esperança do torcedor por um 2023 melhor fosse inundada pelo sentimento de frustração da temporada passada, que terminou com duas finais perdidas e sem vaga na Libertadores.

O diagnóstico é de Ceni, que comentou sobre os protestos logo depois do jogo: “Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, quando nós estivemos perto de conquistar um título importante, que era a Sul-Americana, mas não conseguimos. É natural, porque o torcedor quer ver o seu time vencer”, disse o treinador.

Uma vitória sobre a Ferroviária – que venceu o Água Santa na estreia por 3 a 1 – amenizaria esse cenário para a preparação para o clássico contra o Palmeiras.

Dos seis reforços contratados para 2023, quatro deles enfrentaram o Ituano: o goleiro Rafael, o meia Wellington Rato e o atacante Pedrinho foram titulares, enquanto o atacante Marcos Paulo entrou durante a partida.

O São Paulo também já se acertou com o Internacional pela contratação por empréstimo do atacante David. O clube acelerou a burocracia para que ele estivesse a disposição já nesta quinta-feira.

Após dois jogos fora de casa, o São Paulo reencontrará sua torcida – mais ou menos irritada? – no Morumbi, no dia 26, pela quarta rodada, contra a Portuguesa.

*Com informações do ge