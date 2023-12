São Paulo envia proposta de renovação para Luciano, mas tempo de contrato vira problema 

Tricolor quer estender vínculo até o fim de 2025, mas os empresários querem acordo até 2026.

O São Paulo enviou uma proposta de renovação para Luciano. O jogador e seus representantes ainda não responderam a oferta do clube. O impasse está no tempo de contrato oferecido.

O Tricolor propõe vínculo até dezembro de 2025. Os agentes do atacante, por sua vez, querem até dezembro de 2026, além de uma valorização salarial. O atual acordo do jogador de 30 anos termina no fim de 2024.

As partes debatem essa extensão em meio a sondagens do futebol árabe por Luciano. Por conta disso, o São Paulo gostaria de uma rápida definição sobre a renovação para não correr riscos de perder o jogador nesta janela.

Luciano já falou algumas vezes que pretende seguir na pré-temporada e que só sairia se a diretoria decidisse vendê-lo. No meio do ano, ele recusou propostas do exterior para continuar no clube e ganhar a Copa do Brasil.

A indefinição sobre o futuro de Luciano se dá muito pela reta final do jogador. Após a chegada de Lucas, o atacante teve uma sequência como reserva e não conseguiu se adaptar às mudanças do treinador.

Mesmo assim, o atacante terminou 2023 com o maior número de jogos em sua carreira em uma só temporada. Foram 65 ao todo, com direito a 15 gols e oito assistências.

No São Paulo desde 2020, ele é uma das peças mais regulares do elenco. Isso o fez se tornar ídolo entre grande parte da torcida. As conversas sobre a renovação devem se intensificar até o início da pré-temporada, marcada para o início de janeiro.

*Com informações do ge