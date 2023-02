São Paulo encaminha classificação e precisa rodar elenco para evitar perdas 

Chegou o momento de Ceni abrir mão de algumas convicções e dar descanso para alguns jogadores, principalmente após golear a Inter de Limeira.

O São Paulo fez seu dever de casa na última quarta-feira ao vencer a Inter de Limeira por 5 a 1, sem grandes sustos, pela nona rodada do Campeonato Paulista, e deixar o Morumbi com a sensação de que poderia ter feito até mais.

Além de elevar o moral da equipe com uma atuação convincente, a vitória também é importante para outros dois quesitos: encaminhar a classificação para as quartas de final e, consequentemente, iniciar um processo de rodar o elenco para evitar novas lesões.

Com 17 pontos conquistados, o São Paulo abriu sete pontos para o Guarani, terceiro colocado do Grupo B neste momento (o Mirassol ainda joga na rodada e pode ir aos 12 pontos), e uma vitória nos próximos três jogos pode garantir a vaga da equipe.

Desta maneira, o técnico Rogério Ceni precisa começar a abrir mão de algumas convicções e dar mais espaço a jogadores que estão pedindo passagem ou até mesmo para aqueles que ainda não tiveram chances nessa temporada.

O treinador já disse em diversas ocasiões que vê alguns jogadores quase no limite físico devido ao excesso de jogos. São os casos, por exemplo, dos zagueiros Alan Franco e Beraldo. Na próxima terça-feira, às 19h30, diante do São Bento, portanto, é uma ótima oportunidade de Belém ganhar uma chance no time titular.

O mesmo se aplica para o meio de campo. No último final de semana, Rodrigo Nestor não enfrentou o Santos por ter sofrido uma contratura muscular na coxa. Na quarta, porém, ele atuou nos 90 minutos. É necessário preservá-lo.

Méndez é outro que vem jogando em todas as partidas e pode ser substituído por Luan, primeiro volante que tem pedido mais espaço no elenco atual. Gabriel Neves tem apenas dois jogos em 2023 e também pode ter uma maior sequência para dar descanso aos companheiros.

Ceni deu uma amostra durante a vitória sobre a Inter de Limeira que o rodízio pode ser uma realidade nos próximos compromissos. O treinador realizou todas as alterações e colocou até Talles Costa em campo, que só tinha disputado 16 minutos nesta temporada.

Pablo Maia também entrou e surpreendeu: atuou como zagueiro, dando a sinalização que o técnico tem treinado com o volante na função e deve ser importante nesse esquema de trocas para evitar a fadiga.

Mas o técnico ainda tem muitas peças que podem ajudar na rotação. Nomes como Rodriguinho, Pedrinho (das categorias de base), Patryck e Vinicius, por exemplo, ainda não receberam oportunidades neste ano e podem (e devem) ser observados neste momento de maior tranquilidade da equipe.

É claro que se classificar como um dos melhores do Paulistão é importante para decidir as partidas em sua casa, mas no atual momento do departamento médico do São Paulo é mais importante não dar sopa para o azar.

Para o confronto de quarta, 12 jogadores não atuaram devido a problemas médicos: Caio Matheus (cirurgia no joelho direito), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Diego Costa (cirurgia no joelho esquerdo), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Rafinha (entorse no tornozelo esquerdo), André Anderson e Igor Vinícius (pubalgia), Arboleda (tendinite no joelho direito), Orejuela (estiramento no posterior direito), Welington, David e Erison (estiramento no posterior esquerdo).

Para a fase mata-mata, o São Paulo deve ter os retornos de Rafinha, Igor Vinicius e Arboleda. Já será grande alívio para um clube que sofre demais com perdas jogo após jogo.

Tudo que Rogério Ceni menos precisa para a reta final da fase de grupos, com o time praticamente classificado, é de novas lesões e mais dores de cabeça. O elenco é grande, e está aí para ser utilizado.

