São Paulo empata sem gols com Ituano na estreia e recebe vaias 

Mais de 45 mil torcedores foram ao Morumbi neste domingo; Tricolor parou na retranca do Galo de Itu.

O São Paulo esbarrou na retranca do Ituano e estreou no Campeonato Paulista com um empate por 0 a 0 neste domingo (15.jan), no Morumbi, para a frustração dos mais de 45 mil presentes ao estádio. O bom volume de jogo do Tricolor e o fato de ser o primeiro jogo da temporada não impediram os são-paulinos de vaiarem o time no apito final. Com a bola rolando, o time de Rogério Ceni apresentou as mesmas dificuldades do ano passado, principalmente em finalizações. Embora tenha tido muita posse de bola, não conseguiu transformar o domínio em gols.

Apesar do empate na estreia, o São Paulo lidera o Grupo B do Paulistão com um ponto. Isso porque os demais times da chave perderam o primeiro jogo: Mirassol, Guarani e Água Santa. O Ituano, também com um, é o segundo no Grupo C.

Próximo compromisso

Na próxima rodada, na quinta-feira, às 19h30, o São Paulo enfrenta a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara.