São Paulo embarca e terá Zubeldía no banco no Equador 

Técnico esteve no Consulado da Argentina e na Polícia Federal para tirar o visto de trabalho; ele acompanha a delegação para a partida contra o Barcelona.

O elenco do São Paulo fez o último treino antes da viagem ao Equador na terça-feira. A equipe embarcou para Guayaquil à tarde, em voo fretado, onde fez mais uma atividade nesta quarta e, nesta quinta, encara o Barcelona, às 21h, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O técnico Luis Zubeldía viajou com a delegação. No fim do dia, ele conseguiu os documentos necessários para tirar o visto de trabalho e ser registrado pelo clube. Ele, assim como o auxiliar Maxi Cuberas, foram ao Consulado da Argentina e à Polícia Federal na manhã desta terça em busca da documentação.

Os jogadores fizeram atividades com o preparador Lucas Vivas e os auxiliares Carlos Gruezo e Alejandro Escobar. Eles participaram de um treino tático com 11 jogadores de cada lado – atletas da base ajudaram a compor os times.

O último treino será realizado no estádio do jogo, o George Capwell, na tarde de quarta, véspera da partida.

O time pode ser escalado com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Galoppo); Luciano, André Silva e Calleri.

