São Paulo e Ituano ficam no empate sem gols no jogo de ida da Copa do Brasil 

Torcedores do São Paulo vaiaram o time após o apito final.

São Paulo recebeu o Ituano no Morumbi, nesta terça-feira (11.abr), em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Os times ficaram no empate sem gols.

O Tricolor teve problemas para se infiltrar e trocar passes. O time não conseguiu ser efetivo e não conseguiu criar oportunidades para abrir o placar. O Ituano se defendeu bem, mas não conseguiu aproveitar as chances no ataque. No apito final, os torcedores vaiaram o time.

O próximo compromisso do Tricolor, é a estreia no Brasileiro, no sábado (15), às 18h30, contra o Botafogo. Já o jogo de volta da Copa do Brasil, acontecerá na terça-feira (25), às 21h30, no Estádio Novelli Júnior.