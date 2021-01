São Paulo disponibiliza 40 respiradores desenvolvidos pela USP para o Estado do Amazonas

Cinco unidades serão enviadas ainda nesta sexta-feira (15). No sábado (16) irão mais cinco, no domingo (17) outras 20 unidades e na semana que vem os 10 restantes.

O Governador João Doria anunciou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15), que disponibilizará 40 respiradores desenvolvidos pela Universidade de São Paulo (USP) para o Estado do Amazonas. Cinco deles serão enviados ainda hoje (15). No sábado (16) irão mais cinco, no domingo (17) outras 20 unidades e na semana que vem os 10 restantes.

“Encaminharemos imediatamente para o Amazonas 40 respiradores produzidos pela Universidade de São Paulo, demonstrando a capacidade tecnológica dessa grande universidade para o atendimento emergencial àqueles que estão sofrendo com a COVID-19. Já orientei o Secretário de Saúde a disponibilizar leitos nos hospitais públicos e gerenciar leitos em hospitais privados para pacientes que possam ser transportados até São Paulo para o atendimento prioritário”, disse Doria.

Os respiradores são equipamentos produzidos pela USP, o que demonstra a humanidade e disponibilidade dos pesquisadores brasileiros em ajudar a salvar vidas no país.

O Governo do Estado se solidariza com todas as regiões do Brasil e apoia a integração entre os Estados, principalmente neste momento de combate à pandemia.