São Paulo cria função para comandar departamento médico e anuncia coordenador 

Tricolor terá Felipe Marques para centralizar demandas entre área médica, fisioterapia, preparação física, nutrição e fisiologia; meta principal é diminuir número de lesões.

Em busca de melhoras em seu departamento médico, o São Paulo conta, desde segunda-feira (6.mai), com um coordenador de saúde e performance. O fisioterapeuta Felipe Marques, que já estava no clube, assumiu a função com a missão de centralizar demandas entre áreas de saúde.

Felipe Marques é uma espécie de chefe de tudo o que acontece no departamento médico do São Paulo. O fisioterapeuta vai coordenar o DM, a preparação física, a nutrição, a fisioterapia e a fisiologia do clube.

A função de coordenador de saúde e performance ainda não existia no São Paulo até esta segunda-feira.

Felipe Marques, com 16 anos de experiência no Grêmio e passagem pelo Changchun Yatai, da China, terá, entre suas funções, a missão de diminuir o número de lesões do São Paulo. Nesta temporada, o Tricolor, antes do início do Campeonato Brasileiro, chegou a dividir com o Fluminense a liderança no ranking de clubes com mais jogadores que haviam passado pelo DM: 18.

O técnico Thiago Carpini, antes de ser demitido, reclamou da quantidade de atletas que estavam fora de combate por lesões. Neste momento, já com o departamento médico mais vazio, o São Paulo tem fora de combate Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).

*Com informações do ge